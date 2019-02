Foto di Rino Leto

La neve è arrivata a bassa quota nel cosentino. La neve è scesa in abbondanza in Sila sui monti dell’Appennino tirrenico. Cosenza ha visto qualche fiocco spinto dal forte vento, anche se la neve ha attecchito. Lo stesso non è accaduto sull’alto Tirreno cosentino dove la neve ha imbiancato le spiagge. Al momento non si registrano tuttavia disagi alla viabilità.