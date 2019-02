Santelli: “Sanità calabrese ormai in default, Intervenga ministro Grillo”

“La Campania, grazie anche al lavoro coraggioso iniziato da Stefano Caldoro, è uscita dal commissariamento sulla sanità, la Calabria dopo nove anni è in default e non assicura più i livelli essenziali di assistenza.”

Lo afferma l'on Jole Santelli, coordinatrice regionale di Forza Italia Calabria.

“Se Oliverio e i commissari di Governo avessero lavorato nel solco di una riduzione degli sprechi - dice la Santelli - oggi saremmo fuori dal commissariamento e invece hanno solo tagliato continuamente prestazioni, facendo paradossalmente aumentare i costi per la conseguenza naturale dell'emigrazione verso altre regioni.”

“I calabresi non si curano nemmeno più - dice Santelli - mentre in alcune Asp, come quella di Cosenza, esistono contenziosi per centinaia di milioni di euro. Quota 100 porterà a una diminuzione esorbitante del personale medico e del comparto che è già ridotto all'osso dopo un massacrante blocco del turnover.”

“Chiediamo ad alta voce che il ministro Grillo si occupi del caso Calabria - conclude Santelli - non per discutere di poltrone ma per parlare della drammatica situazione delle strutture territoriali ed ospedaliere.”