Case popolari: Pucci (Crotone in Rete) replica a Correggia

Riceviamo e pubblichiamo la replica Pino Pucci (Crotone in Rete) alle affermazioni del pentastellato Michele Correggia sulla procedura eseguita dall’amministrazione Pugliese nell’assegnazione degli alloggi popolari o appartamenti derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata:

“Non ci abitueremo mai alla superficialità, e non ci abitueremo mai a chi è animato solo dalla voglia di attaccare e puntare il dito, senza badare alla sostanza delle questioni, ed è per questo che non ci abitueremo mai alle esternazioni del consigliere pentastellato Andrea Correggia.

Questa volta pur di attaccare l’amministrazione Pugliese ed in particolare l’assessore alla Politiche Sociali Alessia Romano, il consigliere Correggia tira fuori dal suo cilindro la questione case popolari, precipitando rovinosamente nell’ennesima gaffe.

Il giochetto di puntare il dito ed attaccare per mascherare la propria incapacità politica, la propria incapacità nel dare risposte concrete ai cittadini, la propria incapacità di far seguire agli slogan elettorali azioni reali, non funziona più!

Il cambiamento è in atto, caro consigliere Correggia ..l’aria è cambiata! I cittadini non ci cascano più, è finito il tempo del pressapochismo, è finito il tempo in cui bastava essere contro qualcuno o qualcosa per raccogliere consensi.

Bene ha fatto l’assessore Romano ad entrare nel merito, perchè chi amministra, chi adempie al ruolo non può esimersi dal fare riferimento, da poggiare ogni dichiarazione ed ogni intervento su documenti ed atti, e il consigliere Correggia dai banchi dell’opposizione questo dovrebbe fare: studiare i documenti e gli atti e soprattutto ricordare non le sue esternazioni sulla stampa, ma le dichiarazioni ed i voti espressi in Consiglio comunale.

Il consigliere Correggia non ricorda di aver votato la delibera con la quale è stato approvato il Regolamento sull’affidamento dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata?

Entrare nel merito delle questioni e avere coscienza e conoscenza dei problemi e delle vicende, questo sarebbe il vero cambiamento per i 5 Stelle.

La spasmodica ricerca di visibilità e di consensi, soprattutto ora che emerge con forza la inadeguatezza dei 5 Stelle che non sono in grado di far seguire ai proclami le azioni, purtroppo gioca brutti scherzi e diventa un boomerang, e così il consigliere Correggia preda e vittima della voglia di leggersi sui giornali confonde e si confonde, ignorando che le norme che regolamentano l’assegnazione degli alloggi popolari e quelle che invece disciplinano l’assegnazione dei beni confiscati per emergenza abitativa sono diverse!

In futuro farà bene il consigliere Correggia a riflettere, leggere e rileggere quanto da lui votato ed approvato, leggere e rileggere le norme, per evitare nuove ed imbarazzanti brutte figure.”

Pino Pucci

Crotone in Rete

