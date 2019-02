Maltrattava e minacciava la moglie da oltre 15 anni: arrestato avvocato lametino

Un’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dagli agenti del Commissariato di Lamezia Terme nei confronti di un avvocato lametino, R.M., che da anni avrebbe sottoposto l’ex moglie a minacce, lesioni e violenze di ogni tipo.

LE INDAGINI avrebbero permesso di ricostruire un quadro raccapricciante in quanto sin dal 2003, quando ancora i due vivevano insieme, la donna sarebbe stata sottoposta ad una innumerevole serie di violenze e sottomissioni, tanto che spesso le sarebbe stato impedito di uscire di casa.

I fatti si sarebbero verificati, a volte, anche in presenza di altre persone, oltre che davanti al figlio minore dei due, creando così nella vittima uno stato di violenza psicologica forte: per evitare di scatenare l’ira del marito era costretta a sopportare anche pedinamenti e controlli sulle sue frequentazioni.

La donna avrebbe vissuto in uno stato costante di paura e di ansia poiché temeva sia per la propria incolumità che per quella del figlio. Per queste ragioni aveva modificato le sue abitudini e il suo stile di vita.

Le azioni, in crescendo, sarebbero sfociate in più occasioni anche in episodi di violenza sessuale visto che il persecutore l’avrebbe costretta a rapporti non consenzienti.

Vittima della persecuzione dell’uomo anche un amico della vittima, che in uno di questi episodi di violenza era presente e che per difenderla riportato delle gravi lesioni.

A conclusione delle indagini, il Commissariato di Lamezia Terme ha eseguito il provvedimento emesso dal GIP del Tribunale locale e tradotto l’arrestato presso il carcere di Catanzaro “Siano”.