Quirinale. Mattarella ‘nomina’ 29 Alfieri della Repubblica, c’è anche un calabrese d’adozione

Tutti i premiati, nella fotina: Roman Moryak

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito 29 attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica”, una onorificenza riconosciuta a quei giovani che si sono distinti come “costruttori di comunità”, attraverso la loro testimonianza, il loro impegno, le loro azioni coraggiose e solidali.

Si tratta di ragazzi nati tra il 1999 e il 2008, e che rappresentano dei modelli positivi di cittadinanza o che sono sono esempi dei molti giovani meritevoli presenti nel nostro Paese.

Accanto ai 29 Attestati sono state assegnate anche quattro targhe per azioni collettive, sempre ispirate a valori di altruismo e al senso di responsabilità verso il bene comune.

La cerimonia di consegna degli Attestati si svolgerà al Quirinale, mercoledì 13 marzo alle 11 e tra i destinatari ci è anche un 13enne che risiede in Calabria, a Sant'Eufemia d'Aspromonte, nel reggino.

Si tratta Roman Moryak che nella motivazione si legge come si sia “distinto per la passione e l'impegno dimostrati prima nello studio del sassofono, poi nell’attività di calciatore, e quindi in quella di scacchista”

Proprio nei tornei di scacchi - sottolinea il Quirinale – “il suo valore è molto apprezzato e già diversi trofei sono entrati nella sua personale bacheca, oltre a piazzamenti importanti a livello regionale e nazionale”.

Essendo poi figlio di immigrati ucraini “nella sua comunità è divenuto un simbolo positivo di integrazione”.

L’ELENCO DEGLI ALTRI PREMIATI

Davide Indino, nato il 18/06/2002, residente a Tricase (Lecce); Claudia Gallo, 29/04/2000, residente a Firenze; Rebecca Maria Abate, 22/04/2008, residente a Lucera; Luigi Pignoli, 11/11/2005, residente ad Accumoli (Rieti); Ginevra Costantini Negri, 18/09/2000, residente a Milano; Jasmine Manbal, 06/08/2002, residente a Prato; Marcos Alexandre Cappato De Araujo, 14/01/2001, residente a Milano.

Ed ancora: Angelica Mililli, 10/08/2004, residente a Roma; Leonardo Cesaretti, 30/05/2002, residente ad Albano Laziale (Roma); Alberto Franceschini, 28/01/2002, residente a Firenze; Lucia Ferrante, 26/08/2000, residente a Viterbo; Tancredi Mazzei Paterni, 16/07/2006, residente a Washington (USA); Chiara Bordi, 01/09/2000, residente a Tarquinia (Viterbo); Ariane Benedikter, 02/11/2000, residente a San Lorenzo di Sebato (Bolzano).

Elena Piergentili, 18/08/2005, residente a Sarnano (Macerata); Andrea Ciarrocchi, 17/03/2004, residente a Civita Castellana (Viterbo); Giuseppe Bungaro, 08/04/2000, residente a Fragagnano (Taranto); Nicolò Vallana, 07/07/2000, residente a Rimini; Luca Fermi, 17/07/2000, residente a Misano Adriatico (Rimini); Edoardo Puce, 07/10/2000, residente a Rimini; Filippo Pasquazzo, 27/09/2001, residente Castel Ivano (Trento); Samuele Ropelato, 24/08/2001, residente a Scurelle (Trento); Enrico Cescato, 09/07/2001, residente a Castel Ivano (Trento).

Manuel Pala, 15/01/2001, residente a Genova; Celeste Montenovo, 28/12/1999, residente a Cupra Marittima (Ascoli Piceno); Jacopo Cavagna, 31/01/2002 residente a Rimini; Alessandra Cortesia, 20/09/2000, residente a S. Lucia di Piave (Treviso); Anna Balbi, 27/06/2006, residente a Napoli.

(LEGGI LE MOTIVAZIONI)



LE TARGHE ASSEGNATE

Reparto Agesci di Rutigliano (Bari) - In seguito a una uscita presso un ex convento del Seicento, il gruppo scout ha realizzato un video per sensibilizzare la comunità sul rispetto dell’ambiente e la conservazione del patrimonio storico. In particolare, i giovani hanno dato testimonianza di come sia possibile tenere pulito il sito e come si possano diffondere buone pratiche di smaltimento dei rifiuti.

Classe di scuola primaria di Baone (Padova), Istituto Comprensivo “G. Pascoli” - Venti bambini di otto anni, un’intera classe della scuola primaria, si sono sottoposti al vaccino antinfluenzale per proteggere una compagna immunodepressa. L'iniziativa ha coinvolto anche le maestre e i genitori in un’azione collettiva di solidarietà.

Classe di scuola primaria di Riccione (Rimini) Scuola primaria “Annika Brandi” - La maestra ha insegnato agli alunni il pronto intervento in caso di crisi epilettiche di un loro compagno e ha stabilito i compiti di ciascuno nell’emergenza: chi deve prendere il farmaco dal cassetto, chi allungare il cuscino, chi avvisare il bidello. Gli incarichi di emergenza sono stati scritti su un cartellone appeso in aula.

Tommaso e Filippo Bolondi, 10 e 12 anni, Milano - Due giovanissimi fratelli – Tommaso e Filippo Bolondi - hanno ideato un'applicazione anti-bullismo (Jolly) e il papà Federico, su loro richiesta e con le loro indicazioni, l'ha programmata. Jolly è un'applicazione gratuita e utilizzabile su Apple e Android. Ha lo scopo di aumentare l'autostima dei ragazzi tra i 10 e i 16 anni, attraverso lo scambio di messaggi positivi in uno spazio protetto da insulti e offese. L'applicazione e' una via di mezzo tra un social network e un gioco, e ha due regole: le domande sono solo positive e le risposte anonime.