Con la droga in auto e ubriaco fugge all’alt: scatta un rocambolesco inseguimento

Nella notte appena trascorsa una “gazzella” del Nucleo Operativo dei Carabinieri di Vibo Valentia, stava effettuando un posto di controllo lungo la statale che lambisce il piccolo centro di San Gregorio d’Ippona, ed ha intimato l’alt ad una vettura con a bordo due ragazzi che invece di fermarsi ha dato vita ad un rocambolesco inseguimento.

La fuga dei giovani è però terminata poco dopo in una strada secondaria dove i militari sono riusciti a bloccarli e ad identificarli.

Alla guida del mezzo si trovava un 24enne, B.D., che è risultato positivo all’alcol test con un tasso oltre il doppio del minimo consentito dalla legge.

Al suo fianco, sul sedile passeggero, c’era un 23enne, B.P., che ha subito mostrato del nervosismo e una volta perquisito è stato trovato infatti con una busta con dentro 75 grammi di marijuana.

I carabinieri hanno poi esteso il controllo alle abitazione dei due riscontrando, in casa del conducente la realizzazione di un impianto elettrico completamente abusivo che consentiva di utilizzate gratuitamente la corrente.

Ne quindi scattata la denuncia alla Procura di Vibo Valentia per il padre del ragazzo B.P., 54enne, che dovrà ora rispondere di furto di energia.

Anche per i due giovani ne è seguita una denuncia ma per guida in stato di ebbrezza (con il conseguente sequestro della patente e sequestro del mezzo) e per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.