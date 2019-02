Nuove riforme nella scuola: studenti in protesta anche a Cosenza

Anche a Cosenza, come nel resto d’Italia, un nutrito numero di studenti è sceso oggi in strada per manifestare contro il rischio della regionalizzazione della scuola, che metterebbe a repentaglio il diritto allo studio.

Circa un centinaio gli studenti che, con striscioni e cartelli, hanno dato vita ad un corteo di protesta che, partito da piazza Loreto, ha poi raggiunto la sede dell'Ufficio scolastico provinciale, dove una delegazione dei giovani è stata ricevuta.

I giovani studenti si ribellano anche contro la riforma degli esami di maturità, che introduce le prove Invalsi al quinto anno e prevede l'eliminazione della tesina e la centralità dell'alternanza scuola-lavoro.