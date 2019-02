Droga: controlli a tappeto nel cosentino, sorpresi due 18enni con una busta di marijuana

Proseguono i risultati conseguiti dalla Compagnia Carabinieri di Scalea sul fronte del contrasto allo spaccio ed al consumo di droga nel territorio dell’alto tirreno cosentino.

Nel pomeriggio di ieri, i militari della Stazione di Belvedere Marittimo a seguito di perquisizione veicolare, hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana una coppia di fidanzati, non del luogo, entrambi 18enni e pregiudicati per reati specifici.

I fatti risalgono alle 18 circa quando i militari hanno incrociato e fermato la coppia a bordo della loro autovettura. Entrambi sono da subito apparsi molto nervosi, attirando l’attenzione degli operanti che a quel punto hanno proceduto a effettuare controlli più accurati.

In particolare, ben occultata all’interno del portaoggetti lato passeggero, è stata rinvenuta una busta sottovuoto contenente 200 grammi di marijuana. Informata la Procura della Repubblica di Paola, i due sono stati denunciati a piede libero.

L’azione di prevenzione e contrasto allo spaccio ed alla diffusione delle sostanze stupefacenti tra i giovani è una delle priorità per i Carabinieri della Compagnia di Scalea. Sin dall’inizio dell’anno i militari dell’Arma sono stati impegnati nella specifica attività nel corso della quale hanno arrestato, nel mese di gennaio, un altro giovane incensurato sequestrando droga di vario tipo per complessivi 30 grammi, e segnalato alla Prefettura di Cosenza 10 ragazzi, tra cui anche un minore, quali assuntori di sostanze stupefacenti.