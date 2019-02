Scoperta insolita a Scalea: pensionata nascondeva un arsenale nella cassaforte di casa, arrestata

I Carabinieri del Comando di Scalea hanno arrestato una donna di 68 anni per detenzione illegale ed omessa denuncia di numerose armi e vario munizionamento

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, quando i militari si sono portati presso l’abitazione della donna, incensurata, per eseguire una perquisizione che ha portato ad una eclatante scoperta.

La donna, infatti, nascondeva nella propria cassaforte un fucile doppietta marca Bolognini cal. 16, una carabina aria compressa marca Diana cal. 4.5, un fucile automatico marca Luigi Franchi cal. 12, un fucile automatico marca Beretta cal. 12, una canna per fucile automatico marca Beretta cal. 12, una cartuccia a palla singola marca Rottweil Brenneker cal. 16 e 671 cartucce del tipo spezzato.

La donna, condotta in caserma, è stata arrestata in flagranza di reato per detenzione illegale di armi e munizionamento e, su disposizione della Procura della Repubblica di Paola, è stata tradotta presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza di convalida dinnanzi al G.I.P. del Tribunale di Paola.