Crotone. Allevatori al Palazzo comunale: esposte le difficoltà del comparto

Una delegazione degli allevatori del Crotonese si è presentata ieri al palazzo Comunale accolta all’assessore ai Lavori Pubblici Leo Pedace per manifestare le difficoltà del settore e la necessità di promuovere azioni concrete per salvaguardare le eccellenze del territorio e i livelli occupazionali del comparto.

L’assessore ai Lavori Pubblici ha rassicurato i presenti, confermando che l’amministrazione comunale e quella provinciale sono al loro fianco. Nei prossimi giorni sarà promosso un incontro tra gli allevatori ed il sindaco e presidente della Provincia Ugo Pugliese.

“Si sta già lavorando per portare all’attenzione della Regione Calabria la vertenza degli allevatori del crotonese – ha spiegato l’assessore Pedace – inoltre sono state già avviate grazie al lavoro ed alla collaborazione del consigliere provinciale Rino Le Rose le prime necessarie interlocuzioni in ambito regionale. Siamo a conoscenza – ha proseguito Leo Pedace - delle enormi difficoltà che stanno vivendo gli allevatori del nostro territorio ed è per questo che il Presidente della Provincia Pugliese ha dato disponibilità ad un incontro che sarà programmato nei prossimi giorni".