Incendio su balcone ambulatorio Asp a Soverato, nessun ferito

Attimi di panico, questa mattina, in prossimità della Galleria Vittorio Emanuele, a Soverato, per un incendio divampato sul balcone dell'ambulatorio di neuropsichiatria infantile dell'Asp. Le fiamme hanno interessato materiali vari e buste di rifiuti che erano temporaneamente stati collocati sul balcone. Nessun danno, comunque, si registra alle persone presenti e alla struttura.

Momenti di paura sono stati vissuti dai pazienti presenti in quel momento nell'ambulatorio e dagli abitanti dello stabile a causa del fumo denso originato dalla combustione. Un'operatrice dell'Asp si è prodigata ad una prima opera di spegnimento con un estintore in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco. Accertamenti sono in corso circa l'origine dell'incendio, ma l'ipotesi più accreditata, secondo i pompieri, è quella accidentale.