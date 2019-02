Pistola clandestina e munizioni nel capanno, padre e figlio in carcere a Nicotera

I Carabinieri di Nicotera e di Nicotera Marina hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di G. F. di 56 anni e del figlio G.B. di 24 anni, entrambi pregiudicati.

La perquisizione è stata estesa anche al capanno attiguo all’abitazione di proprietà. Ed è lì che in un anfratto ricavato in una intercapedine è stata trovata una pistola marca “Bernardelli”, cal. 7.65, con matricola abrasa attraverso punzonatura.

L’attività di ricerca ha consentito di rinvenire anche due caricatori privi di cartucce e 34 munizioni cal. 34.

In ragione di ciò e del fatto che G.F. e G.B. avessero contezza della presenza dell’arma, i due sono stati tratti in arresto per detenzione di arma clandestina e munizioni.

A termine degli accertamenti di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, i sono stati tradotti presso la Casa Circondariale di Vibo Valentia in attesta dell’udienza di convalida.