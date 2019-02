Coltivava cannabis sul solaio di casa, arrestano pregiudicato a Ricadi

I Carabinieri di Spilinga hanno eseguito una perquisizione domiciliare nei confronti di un pregiudicato di Ricadi. Il forte odore di cannabis che si sentiva per strada, ha portato i militari a notare un’anomala infiorescenza verde che sporgeva dal solaio dall’abitazione di proprietà di S.G. pregiudicato 51enne del luogo.

Sul tetto dell’abitazione sono state rinvenute 6 piante di cannabis indica dell’altezza di 110 cm circa riposte in vasi di terracotta. Insieme a queste erano presenti anche 115 grammi di cannabis già essiccata e pronta allo smercio.

S.G., pertanto, è stato tratto in arresto in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio e per la coltivazione non autorizzata di cannabis indica. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Vibo Valentia.