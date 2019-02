Mattanza di cani nel Vibonese, in cinque giorni uccisi 4 animali

In cinque giorni sono stati barbaramente uccisi 4 cani. La strage si è consumata a Sant’Onofrio, paese a due passi da Vibo Valentia. Gli indizi portano ad una sola ipotesi: avvelenamento. Sono stati, infatti, rinvenute esche a forma di polpetta e di altri impasti letali per gli animali che, ingerendo il mix mortale, si vedono agonizzanti ai bordi delle strade rurali del paese.

Ferma condanna da parte del sindaco Onofrio Maragò: «Siamo davanti ad episodi gravissimi. Uccidere i cani in questo modo non è la via giusta per combattere il randagismo”. A tal proposito, proprio giorni fa è stata rimodulata la convenzione per il mantenimento dei cani abbandonati con il “Mondo di Pluto”. Il nuovo accordo aumenta da 10 a 25 cani da ospitare nel canile.

L’accordo prevede inoltre, l’applicazione dei microchip e eventuali ricoveri, nei canili sanitari dei randagi recuperati nel territorio comunale.