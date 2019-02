Pallavolo: la squadra femminile di Crotone impegnata nella prossima sfida

La Pallavolo Crotone si sta preparando a 20 giorni intensi che la vedrà affrontare diverse formazioni di punta ad iniziare da domenica in casa contro la Apd Todo Sport, dove proverà a mantenere imbattuto il Palakro.

Nel corso della settimana dovrà affrontare, sempre tra le mura amiche, la prima gara di semifinale di Coppa contro Marafioti Sport Polistena, e la settimana successiva, dopo la trasferta a Catanzaro contro la Mastria Stella Azzura, in casa la difficile compagine della Pallavolo Paola. Chiuderà questi durissimi 20 giorni affrontando in trasferta la Asd Volley Torretta e la gara di ritorno di semifinale di Coppa Regionale. Dall'infermeria arrivano notizie di uno stop per almeno 15 giorni di Andrea Ranieri, infortunata nell'ultima partita, e la lenta ripresa dal fastidio al ginocchio del capitano Romina Pioli.

Le "sirene" sono impegnate con forte attenzione verso la prossima sfida contro la formazione di Pizzo, che proverà a giocarsi il "jolly" per rientrare nella lotta per il 5° posto, ultimo utile per accedere ai playoff, al momento occupato dal Costa Viola. La formazione ospite proverà con la sua punta di diamante "Denise Vinci" a far cadere imbattibilità del campo di Crotone.

In settimana Mister Asteriti, oltre a curare le prestazioni fisiche delle proprie giocatrici, ha provato diversi schemi di attacco per meglio approcciarsi ad ogni difesa che dovrà affrontare. Tutte le ragazze sono impegnate fisicamente e mentalmente ad affrontare al meglio questi durissimi 20 giorni che porteranno al rush finale di stagione sia in campionato che in coppa