Sviluppo e lavoro: Cgil, Cisl e Uil a confronto con i sindaci del vibonese

"Ridare attenzione ad una porzione importante del territorio vibonese, valorizzando al massimo le sue peculiarità per riattivare la sua crescita sociale, economica e culturale, anche attraverso una nuova strategia di sviluppo, di messa in sicurezza del rischio idrogeologico, alla salvaguardia dei centri storici, alla riqualificazione urbana e delle infrastrutture stradali, fino all’insediamento di nuove attività produttive, con l’obiettivo comune di promuovere e realizzare attraverso gli strumenti e le risorse disponibili un vero piano straordinario per il lavoro favorendo così la permanenza dei giovani e delle famiglie nel territorio."

Sono questi, in sintesi, i punti su cui si è discusso questa mattina al Comune di Nardo di Pace, nell’incontro tra i rappresentanti sindacali di Cgil, Cisl e Uil ed i sindaci di Nardo Di Pace, Fabrizia e Mongiana nell’ambito di una visione programmatica che ha come obiettivo prioritario quello della difesa delle “Zone Interne” del vibonese.

"Un progetto ambizioso, - spiega in una nota la Cgil - che partendo dalla considerazione di tutti quei fattori critici se non negativi come il lento spopolamento, la viabilità disastrata, lo stato di abbandono e degrado che hanno portato alla sfiducia verso le istituzioni, guarda principalmente al benessere di una intera comunità, in un quadro ben definito di legalità, lavoro, tutela dell’ambiente, giustizia sociale e progresso".

"Il prossimo passo, per dare concretezza a quanto affrontato nell’incontro odierno, - si legge infine - sarà quello di convocare dei Consigli Comunali aperti, così da poter presentare e discutere con i cittadini dei tre comuni interessati, delle proposte elaborate in un programma di idee e progetti che, nelle speranze dei tre sindaci e delle parti sociali, potrà concretizzarsi riaccendendo la speranza di un cambiamento possibile."