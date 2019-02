‘Ndrangheta: si costituisce a Milano il boss Salvatore Barbaro

Il boss di 'ndrangheta Salvatore Barbaro si è costituito oggi ai carabinieri del Nucleo operativo di Milano. Barbaro, condannato in via definitiva a 9 anni per associazione mafiosa e bancarotta fraudolenta nel processo “Cerberus” (LEGGI), aveva annunciato già da qualche giorno che si sarebbe consegnato agli investigatori che lo stavano cercando.

L’uomo era latitante, quindi, da oltre un mese, da quando la sentenza Cerberus è diventata definitiva in Cassazione.