Maltempo, Primavera fino a domani. Poi crollo termico di 15 gradi

Una nuova ondata di freddo artico è in arrivo dalla Russia. Il gelo si abbatterà nelle prossime ore in Italia e sull’Adriatico, fino a scendere verso le regioni meridionali, Calabria compresa.

Così, dopo la tregua di questi giorni, in cui il meteo ha regalato un’anticipazione della Primavera, le temperature scenderanno in picchiata proprio in prossimità del week end con venti intensi e freddi.

Forse l’ultimo colpo di coda con nevicate sui rilievi e precipitazioni sparse in Calabria e Sicilia, in cui si registreranno quasi 15 gradi in meno. Il tempo migliorerà a inizio settimana.