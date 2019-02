Si vuole vendicare di alcuni torti subiti, le incendia l’auto e finisce in carcere

Un giovane di 20 anni è finito in arresto a Delianuova per un danneggiamento seguito da un incendio. Il tutto è iniziato nella notte scorso, intorno alle 2,30, quando in via Emanuele, l’auto di una donna è stata data alle fiamme.

Sul posto sono arrivati i militari del luogo con i Vigili del Fuoco di Palmi, i primi per avviare gli accertamenti sulla natura del rogo, i secondi per spegnere ovviamente il rogo.

I militari hanno subito sospettato di del 20enne, G.F., pregiudicato, che poi è stato arrestato essendo stato incastrato delle prove raccolte proprio all’interno della sua abitazione.

Alla base del gesto intimidatorio un probabile tentativo di vendicare alcuni torti subiti. I carabinieri stanno ora verificando il suo eventuale coinvolgimento in altri episodi simili verificatisi recentemente in zona.

Al momento è stato portato nel carcere di Arghillà di Reggio Calabria, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.