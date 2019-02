Sit in di protesta per i lavoratori della metro di Catanzaro

Sit in di protesta per i lavoratori nei cantieri della metropolitana di Catanzaro. All’origine della protesta c’è la mancata sigla del protocollo di concertazione preventiva da parte della Rti Vianini-Metrofc Scarl, l'Ati aggiudicataria dell'opera.

Il gruppo è assistito da Fillea Cgil e Feneral Uil, che spiegano i motivi della protesta. Questa nasce a seguito dei ritardi per la firma del protocollo, atto propedeutico all'avvio del cantiere oltre che un atto previsto dal Contatto collettivo nazionale. Ritardo che per le sigle “sta rallentando l'esecuzione di un'opera come la Metropolitana strategica per la città di Catanzaro e per l'intera Calabria”.

Nel frattempo un gruppo di sindacalisti e lavoratori è stata ricevuta dai funzionari dell'Ufficio di gabinetto della Prefettura di Catanzaro: dall'incontro è emerso che entro una decina di giorni sarà convocato il tavolo di monitoraggio previsto dal Protocollo di legalità sottoscritto oltre un anno fa nell'ambito dell'appalto della Metropolitana di Catanzaro.