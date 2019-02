Crotone. Protesta dei pastori, Art. 1 scende in piazza per manifestare

Nella sola provincia di Crotone si concentra il 30% degli allevamenti e dei capi di bestiame.

Per questo Articolo 1 fa sapere che sosterrà la manifestazione di domani indetta dagli allevatori e dai pastori a Crotone per rivendicare i loro giusti diritti.

“Noi siamo e saremo insieme agli allevatori con tutto il nostro impegno politico e con tutte le nostre articolazioni Istituzionali. Sosteniamo la proposta del Tavolo regionale di filiera che deve diventare un tavolo regionale permanente per Zootecnia in grado di risolvere i problemi di un settore di vitale importanza per l’economia dell’intera Regione Calabria”.