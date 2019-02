Hige school game, parte domani a Rende la finale del concorso

Parte domani dalle 10 in poi presso l’Aula Magna “Beniamino Andreatta” dell’Università della Calabria, la finale regionale del Concorso didattico nazionale High School Game 2019 che vedrà in gara i migliori studenti di terze, quarte e quinte superiori provenienti da ogni angolo della Calabria.

Prima della sfida è previsto il saluto della delegata per l'Orientamento, i servizi agli studenti e l'apprendimento professoressa Assunta Bonanno. Il progetto è realizzato da una nota azienda leader nel settore dei sistemi multimediali per la didattica in Italia, ed è giunto alla settima edizione; da 5 anni consecutivi viene seguito nelle varie tappe presso gli istituti superiori in Calabria personalmente dal responsabile dell'ufficio orientamento dell’Unical Maurizio Trobia e Maria Garofalo.

La Prof Bonanno, Garofalo e Trobia saranno presenti per tutta la durata dell’evento, disponibili ad informare e orientare gli studenti e le studentesse ospiti per favorire una scelta consapevole. Per l’occasione, un gruppo di studenti e studentesse del Liceo Scorza, impegnati in attività di alternanza scuola lavoro e coordinati da Garofalo, si cimenteranno in attività di peer tutoring.

Saranno presenti, tra gli altri, gli studenti degli alberghieri di Locri e di Praia che accoglieranno i compagni partecipanti all'iniziativa nell'ambito di alcune attivita' specifiche di accoglienza turistica previste nel progetto Travel Game. A quest'ultimo progetto l'Università di Rende parteciperà con i suoi referenti nella data 4-9 maggio.

In concomitanza alla finale Hsg, i dipartimenti dell'Università della Calabria dalle 9.30 alle 13.30 svolgeranno seminari previsti per le giornate dell’orientamento (per partecipare a queste attività è stato necessario prenotarsi per tempo sulla piattaforma dedicata).

Anche quest’anno hanno partecipato alle selezioni dell’High School Game circa centomila studenti. La partecipazione al concorso “High School Game” è completamente gratuita per le scuole ed è sostenuta da partner prestigiosi, progetto promosso dal Ministero Italiano dell’Ambiente e dalla Banca Mondiale. La scuola che vince questo concorso tematico incontra Papa Francesco.

La finalissima nazionale del concorso, alla quale parteciperà solo la scuola vincitrice di ogni singola provincia, si svolgerà a Civitavecchia a maggio 2019 a bordo della nave Cruise Roma e sarà un evento speciale, già all’attenzione dei principali media nazionali (il Tg1 negli anni scorsi ha realizzato un servizio andato in onda in prima serata e Uno Mattina ha acceso i riflettori delle sue telecamere per raccontare cosa provano gli studenti in gara).

Accederanno alla finalissima nazionale solo quattro partecipanti di ogni classe qualificata e un docente accompagnatore; i finalisti si sfideranno per conquistare i trofei “High School Game 2019” e i prestigiosi premi riconoscimenti messi in palio dai partner del concorso. Ai primi classificati una crociera di 4 giorni a Barcellona.

Imparare divertendosi: questo è l’obiettivo dell’appassionante sfida. Le regole del concorso sono semplici: ogni classe costituisce una squadra, dando inizio alla sfida all’interno del proprio Istituto. Gli studenti delle quarte e le quinte classi, davanti a maxischermi e muniti di telecomando, vengono sottoposti a test a risposta multipla sulle materie comuni a tutti gli indirizzi scolastici e su temi importanti come la sicurezza stradale promosso da Polizia di Stato e Anas, il cyberbullismo e sui nuovi contest tematici tra cui il "Business English" promosso da Shenker.

Un sofisticato software, “Ars Power”, elabora in tempo reale i risultati, i punteggi ponderati e visualizza l’analisi e le statistiche delle risposte. In base al punteggio si selezionano le tre migliori terze, quarte e quinte classi, che successivamente affrontano le vincitrici degli altri istituti a livello provinciale. Infine, le quarte e quinte classi vincitrici di ogni provincia si sfidano in una spettacolare finale nazionale.

“Gli studenti vivono questa competizione con straordinario entusiasmo e voglia di impegnarsi per essere ben preparati” - afferma Rita Macri' di Planet Multimedia - . I docenti delle classi che hanno partecipato alla gara hanno notato nei loro studenti un netto miglioramento della preparazione scolastica, un aumento dell’interesse verso la conoscenza e un grande spirito di gruppo che coinvolge studenti e docenti. Tutto confermato da uno studio della Facoltà di Psicologia dell’Università La Sapienza di Roma”.

Elenchiamo di seguito le scuole in gara: Lopiano di Cetraro; Green - Falcone - Borsellino di Corigliano Calabro; Pizzini Pisani di Paola; Liceo Pitagora di Rende; Liceo San Giovanni In Fiore San Giovanni in Fiore; Liceo Galilei Trebisacce; Istituto E. Fermi Catanzaro; Istituto Petrucci - Ferraris - Maresca di Catanzaro; Liceo Siciliani di Catanzaro; Istituto Enzo Ferrari Chiaravalle Centrale; Liceo F. Fiorentino Lamezia Terme; Istituto Sersale di Sersale; (Ipsseoa) Istituto Soverato; Istituto Antonino Guarasci - Calabretta di Soverato; Istituto Margherita Hack di Cotronei ; Istituto Guido Donegani di Crotone; Liceo Mazzini di Locri; Istituto Raffaele Piria di Reggio Calabria; Chimirri di Catanzaro; Enzo Siciliano di Bisignano; IIS San Marco Argentano; Liceo San Nilo di Rossano; IIS di Praia a Mare, IIS Pezzullo di Cosenza; Istituto Omnicomprensivo Lilio di Cirò; liceo Pitagora di Crotone; Alberghiero Dea Persefone di Locri; Scalfaro di Catanzaro.