Pota palma ma cade dalla scala. Operaio di 45 anni in gravi condizioni

Stava potando una palma all’interno di un villaggio turistico quando, per cause in corso di accertamento, è caduto da una scala.

È successo questa mattina a Botricello, dove un uomo è stato soccorso dal personale del 118 arrivato sul posto per le prime cure. I sanitari hanno quindi chiesto l'ausilio dell'elisoccorso con il quale il ferito è stato trasportato nell'ospedale di Catanzaro.

Le sue condizioni sono gravi a causa dei diversi traumi provocati nella caduta e, per questo, i medici si sono riservati la prognosi, sottoponendolo ad un delicato intervento chirurgico.

Nel frattempo i carabinieri di Botricello hanno avviato le indagini. L’uomo, un 45enne del posto, è addetto alla manutenzione del verde del villaggio turistico.