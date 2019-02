Latte: protestano allevatori del Crotonese, “Adeguare i prezzi”

Adeguamento del prezzo del latte. È quanto chiedono gli allevatori crotonesi che hanno deciso di protestare lungo la statale 106. Il gruppo, che si è fermato all'altezza del bivio che collega la statale alla provinciale per Papanice, ha quindi distribuito prodotti a base di latte.

Così dopo le proteste degli ultimi giorni dei pastori sardi, anche gli allevatori crotonesi hanno deciso di scendere per strada e chiedere un aumento del prezzo del prodotto destinato alla trasformazione. Questi lamentano costi elevati di produzione che sono costretti ad affrontare come quello dell'acqua e del metano, delle assicurazioni e delle quote associative al mangime, per cui chiedono che il prezzo del latte venduto alle industrie di trasformazione sia portato ad un euro. Chiedono, inoltre, un intervento sui prezzi della carne di agnello e della lana, agevolazioni bancarie e meno burocrazia.