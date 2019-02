Insabbiamento del Canale Stombi: Commissione del Comune di Cassano si prodiga per soluzione

La Commissione Straordinaria del Comune di Cassano All’Ionio, relativamente all’annosa problematica che riguarda l’insabbiamento della foce del Canale Stombi, rende noto che, seguendo le normali procedure legali, si è attivata per addivenire nel più breve tempo possibile alla sua soluzione.

“A tale riguardo, con apposito atto, - si legge in una nota diffusa dall’ente - è stata avviata la procedura di gara per l’acquisto degli elementi mancanti al completamento della Benna Dragante. La relativa gara d’appalto, sarà espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Cosenza. Nel frattempo, a cura degli Uffici preposti, è stata perfezionata la campagna di indagine sulle sabbie emerse e sommerse, in corrispondenza della Foce del Crati, al fine di ottenere la relativa autorizzazione regionale per il ripascimento in loco. E’ stato, quindi, avviato e quasi completato l’iter autorizzativo regionale per il ripascimento.”

La Commissione Straordinaria segnale, inoltre, “che si è proceduto ad assegnare l’incarico a un team di progettisti specializzati per la redazione di un progetto, a breve e lungo termine (cinque anni), per la definitiva risoluzione dell’emergenza e la conseguente definizione degli interventi di manutenzione ordinaria periodici. Allo stato, è in fase di ultimazione la procedura più appropriata in termini tecnici, economici e temporali, per l’affidamento dei lavori necessari secondo il D.lg. N. 50 del 2016. L’iter seguito, è necessario per poter svolgere tutte le relative attività, nel pieno e rigoroso rispetto della legge, ripristinando la funzionalità del Canale Stombi entro la prossima stagione estiva.”