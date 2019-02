Scherma, Mauro Monteforte è IX nella IV Prova del Circuito Nazionale

Ottimo risultato per Mauro Monteforte, atleta del Club Scherma Cosenza, che nella IV Prova del Circuito Nazionale Master tenutasi a Roma, si è classificato nono.

Monteforte ha iniziato la sua gara nel migliore dei modi possibili. In un girone da sei, ha messo a segno il 100% di vittorie subendo soltanto 9 stoccate in totale. Nella classifica provvisoria è qualificato al secondo posto e ha saltato così per merito il primo turno di assalti a eliminazione diretta. Superata senza troppe difficoltà la seconda diretta contro Fabrizio Nisi della Giulio Verne Scherma di Roma, Monteforte ha messo a dura prova le coronarie di Paolo Bruno, che lo seguiva da fondo pedana, vincendo in rimonta e alla priorità la terza diretta contro Gianni Caldarone della Roma Fencing.

Giunto così ai quarti di finale incontra Stefano Caracciolo del Circolo della Spada Mangiarotti di Milano, una delle teste di serie della gara. Dopo aver mantenuto l’incontro in parità fino alla fine della prima frazione, Monteforte deve arrendersi al degno avversario che proseguirà la sua gara fino al secondo gradino del podio.

Nella stessa giornata, sempre in rappresentanza del Club Scherma Cosenza, è salito in pedana anche Francesco La Regina che compete in categoria 1. In una gara resa anomala dalla presenza di pochi partecipanti, ma tutti ristretti nella prima metà del ranking, La Regina ottiene un risultato in linea con la sua posizione di ranking. Nel girone ottiene una sola vittoria, ma con una buona aliquota ed è qualificato al 26° posto. Confermerà la posizione anche nella classifica finale.