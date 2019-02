Incidente sulla 106, coinvolte tre auto

Tre vetture, per cause in corso di accertamento, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale sulla statale 106 al bivio di Strongoli. Due squadre dei vigili del fuoco di Crotone e del distaccamento di Cirò Marina sono quindi intervenute sul luogo del sinistro per mettere in sicurezza le vetture, mentre i feriti sono stati trasportati all’ospedale civile San Giovanni di Dio. Sul posto sono intervenuti carabinieri, la polizia stradale e i sanitari del 118 per le prime cure del caso.