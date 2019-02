Fiamme in una casa di Petilia, evacuata famiglia

Un incendio si è sviluppato ieri sera intorno alle 22 in una casa di Petilia Policastro. Il rogo è partito da una camera da letto nell’abitazione al primo piano di un palazzo in località Foresta, e l’intervento dei vigili del fuoco di Petilia ha impedito che si propagasse all’intera casa e ai piani superiori.

Mentre una squadra ha lavorato per spegnere l'incendio, un’altra ha fatto evacuare una famiglia di tre persone dall'appartamento al piano superiore, usando gli stessi autorespiratori in dotazione ai vigili, per l'intenso fumo che si era creato nel vano scala e nell'abitazione.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Petilia per i rilievi del caso e il personale del 118 per le prime cure.