Malore dopo la partita di calcetto. Salvato dai compagni e da defibrillatore

Si sarebbe potuta trasformare in una tragedia il malore di un uomo al termine di una partita di calcetto in via del Progresso a Lamezia Terme. L’uomo, aveva appena finito di giocare, e si era recato negli spogliatoi per fare la doccia, quando si è sentito male.

Immediati i soccorsi di un compagno di squadra e del figlio del titolare della struttura che hanno messo in pratica le manovre di rianimazione cardiopolmonare prima praticando un massaggio cardiaco, poi la respirazione bocca a bocca, e usando quindi anche il defibrillatore fin quando l’uomo si è ripreso.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che hanno trasportato il 43enne al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Lamezia Terme dove ha ricevuto le cure del caso, tenuto in osservazione.