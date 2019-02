Vertenza lavoratori Avr, scongiurato sciopero

Hanno minacciato la terza azione di sciopero i dipendenti dell’Avr, società impiegata a Taurianova. Per questo motivo il primo cittadino, Fabio Scionti, ha chiesto un incontro con la società che si è svolto ieri in Prefettura.

Alla base della vertenza, avviata da Cgil, Cisl, Uil e Fiadel, c’è la mancata corresponsione degli stipendi di dicembre 2018 e gennaio 2019 che “evidenzia la grave incertezza sul futuro e la pessima situazione finanziaria ed economica della società”.

I ritardi del pagamento da parte della Società AVR si erano già verificati nei mesi scorsi, tanto da costringere i lavoratori a scioperare con gravi ripercussioni igienico sanitarie per i cittadini del territorio di Reggio Calabria.

Il sindaco, a seguito di un incontro con le organizzazioni sindacali e i lavoratori dipendenti che operano nel territorio comunale, aveva sollecitato la società che gestisce i servizi ambientali per conto del Comune di Taurianova, affinché ristabilisse la regolarità dei pagamenti, nel rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori.

Durante l’incontro tenutosi in Prefettura, il primo cittadino ha ribadito che il Comune di Taurianova, in qualità di Committente, è in linea con i pagamenti per il servizio di igiene urbana gestito da AVR e che pertanto non può essere tollerato alcun inadempimento nei confronti dei lavoratori dipendenti che operano sul territorio comunale. La Società si è dunque impegnata, in sede istituzionale, a ottemperare alla mancata corresponsione degli stipendi e a ristabilirne la regolarità.