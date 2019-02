Presentato il premio di poesia Loria

Giunge alla XVII edizione il Premio di poesia “Franco Loria” presentato, lunedì 18 febbraio, nel foyer del Museo di Pitagora, dalla moglie dello stimato funzionario, Gina Rizzuto, e dall’amico promotore Giorgio Romano.

Anche per l’edizione 2019, il concorso di poesia è aperto agli studenti della scuola secondaria di I e II Grado della Calabria, i quali si dovranno esprimere sul tema “ L’amore come dono di sé, il farsi ‘prossimo”’ nei piccoli e grandi gesti quotidiani amando ogni uomo come proprio fratello.” Le scuole possono partecipare con un numero illimitato di partecipanti, ma ogni alunno può esprimersi con un massimo di tre poesie inedite, da produrre in triplice copia, ognuna delle quali deve riportare: titolo, nome, cognome e indirizzo dell’autore, oltre quello della scuola frequentata. Ai primi tre finalisti andrà in premio una borsa di studio ed una targa ricordo in argento creata dall’orafo Michele Affidato.

E’ prevista, inoltre, una sezione per la Poesia inedita in lingua italiana a tema libero e destinata ai cittadini italiani di età superiore ai 18 anni, i quali possono partecipare con un massimo di tre componimenti inediti, ognuno dei quali non deve superare i trenta versi, da produrre in triplice copia in forma anonima; nel plico allegare una busta contenente i dati anagrafici e indirizzo.

Ai vincitori di questa seconda sezione sarà assegnata, in premio, una targa personalizzata in argento creata dall’orafo Michele Affidato ed una pergamena ricordo. A valutare i componimenti sarà una giuria composta dai poeti Mimmo Stirparo e Bruno Tassone e dalla famiglia Loria rappresentata da Gina Rizzuto e dalle figlie Valentina e Giovanna.

Le poesie devono essere inviate entro non oltre il 6 aprile (fa fede il timbro postale) a: Famiglia Loria – via Gaetano Morelli, 16 – 88900 Crotone (KR) o all’indirizzo mail Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. specificando la sezione a cui si partecipa. I vincitori saranno avvisati in tempo utile per partecipare alla cerimonia di premiazione che avverrà il 17 maggio, nell’ambito delle “Feste Mariane” dedicate alla Madonna di Capocolonna di Crotone. In tale occasione, sarà donato un opuscolo con le poesie premiate.

“Cresce considerevolmente il numero di partecipanti da ogni parte d’Italia a questo concorso di poesia che non vuole essere meramente un ricordo legato a un evento triste bensì un messaggio d’amore in memoria di una persona vissuta amando gli altri, che si rivela così occasione di riflessione e scambio culturale” ha affermato la moglie del compianto Franco Loria ringraziando tutti coloro che da lunghi anni sostengono questo progetto, tra cui il Maestro orafo Michele Affidato che realizza gratuitamente le targhe, Santo Vazzano che offre il Museo di Pitagora come location dell’evento, il Comune di Crotone, l’Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina e l’amico di sempre Giorgio Romano, “persone straordinarie che consentono non solo di mantenere vivo il ricordo di un uomo dalla grande carica umanitaria ma anche un dialogo tra cielo e terra, stretti in un abbraccio infinito”.