In quattro a fare i camerieri ma senza contratto, scatta la multa per ristoratore

Quattro lavoratori in nero impiegati in un noto ristorante della Frazione Marina del capoluogo sono stati scoperti dai finanzieri del neo istituito Gruppo della Gdf di Vibo Valentia, nel corso di un controllo eseguito proprio in materia di lavoro sommerso.

Le fiamme gialle, in pratica, all’interno del locale vi hanno trovato infatti dei ragazzi giovani che svolgevano attività dipendente, principalmente come camerieri, ma non avevano un contratto di lavoro regolare.

Il titolare del ristorante – per cui è scatta una sanzione amministrativa dell’importo di circa 7 mila euro - ha proceduto successivamente a regolarizzare le posizioni dei quattro giovani.

La Guardia di Finanza di Vibo Valentia fa sapere che proseguirà incessantemente l’opera di contrasto al lavoro nero e irregolare “e a tutte le forme di manifestazioni di illegalità connesse” annunciando verifiche e controlli per difendere anche i “contribuenti onesti, che costituiscono la maggioranza”.