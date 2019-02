Alloggi temporanei ai migranti di Rosarno. Riunione in cittadella

Diritto alla casa e qualità dell’integrazione. Sono gli elementi emersi durante un incontro svoltosi alla cittadella regionale a Catanzaro con l'assessore regionale al Lavoro e Welfare, Angela Robbe, alla presenza dell'assessore alle Infrastrutture Roberto Musmanno a cui ha partecipato il sindaco di Rosarno, Giuseppe Idà.

L'ipotesi prevede la possibilità di integrare le presenze dei migranti con le famiglie di rosarnesi in modo da favorire l'integrazione. Nei prossimi giorni il sindaco proporrà una bozza di regolamento che sarà sottoposto alla Commissione europea e riguarderà le modalità di assegnazione di alloggi in housing sociale che ospiteranno sia rosarnesi che migranti.

All'ordine del giorno il confronto aperto per individuare una soluzione al problema degli alloggi di housing sociale da destinare in via temporanea ai migranti. Il percorso si inquadra nell'ambito degli interventi di social housing, secondo il progetto originale elaborato in linea alla normativa europea. La vicenda era stata sollevata dai media poiché' l'emergenza abitativa interessa anche molti rosarnesi.