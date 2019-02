Soverato, controlli antidroga nelle scuole. Una denuncia e una segnalazione

Due studenti sono stati segnalati come assuntori di droga. È successo durante un controllo effettuato dal Nucleo operativo e radiomobile e della stazione di Soverato, con il supporto dell’unità cinofila dello squadrone eliportato cacciatori di Vibo Valentia.

Nel corso dell’ispezione in una scuola dlla cittadina ionica catanzarese sono stati trovati e sequestrati oltre 30 grammi di marijuana, nascosta in vari punti della struttura.

Un 20enne è stato denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio, mentre un altro studente minorenne è stato segnalato alla Prefettura di Catanzaro come assuntore di sostanze stupefacenti.