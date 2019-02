Castrovillari, successo per il volley week

Successo a Castrovillari per la Volley Week 2019 che rientra nella manifestazione Special Olympics che porta ai prossimi Giochi Mondiali Estivi che si svolgeranno ad Abu Dhabi dal 14 al 21 marzo, dove la Calabria sarà rappresentata nel Team Italia.

L’azione, avviata nel capoluogo del Pollino il 15 febbraio scorso, si caratterizza da anni, grazie ad un volontariato sensibile, per promuovere ed accendere i riflettori sulla solidarietà inclusiva, che si tiene proprio nell’ambito della giornata internazionale di sport per le persone diversamente abili; un progetto attivo da oltre 30 anni nel Paese e volto a riunire in appuntamenti dedicati volontari, familiari, tecnici, sostenitori, istituzioni ed amici.

La specifica sinergia multiforme è raccordata nel Comprensorio pure da Mariella Greco di Castrovillari, direttore provinciale e responsabile regionale dell’Area Scuola del Team Calabria di Special Olympics Italia che, con i coordinamenti promotori, retti da diversi organismi, enti ed associazioni, si mette , con altri, a disposizione di quella propulsione utile per dare forza a tale attività d’inclusione e di crescita comune.

“Una capacità a cui non fa mai mancare il patrocinio il Comune di Castrovillari-dichiara il Sindaco Domenico Lo Polito, che è anche Assessore dello Sport- sensibile con l’Amministrazione comunale a queste tematiche ed appuntamenti che promuovono la dignità della persona, integralmente intesa.”