Csv Crotone avvia percorso di animazione territoriale con i “i Cinque pani”

Il Centro Servizi per il Volontariato di Crotone ha organizzato per il 21 febbraio, alle 16.30, presso la propria sede sita in Crotone alla Via Roma n.177, un nuovo incontro del percorso di animazione territoriale realizzato con la collaborazione dell’emporio solidale “i cinque pani” e dedicato al tema del contrasto alle povertà.

Nel corso dell’incontro sarà sottoposta a tutti gli enti del terzo settore interessati la bozza del protocollo d’intesa per la realizzazione di attività finalizzate al contrasto delle povertà e delle sempre crescenti diseguaglianze sociali che potranno essere realizzate nell'ambito delle attività istituzionali svolte dall'emporio solidale, nell'ottica della costruzione di reti e sinergie operative utili alla migliore realizzazione degli obiettivi di solidarietà ed inclusione sociale che si intendono concretizzare.