Dal camino si scatena l’inferno: donna ustionata, era seduta accanto al fuoco

Probabilmente un ritorno di fiamma fuoriuscito dal camino acceso potrebbe aver causato l’incendio che ieri sera è divampato in un appartamento di Soverato.

Nell’abitazione, in via Martin Luther King delle cittadina costiera del catanzarese, si trovava in quel momento la proprietaria, che era seduta sul divano propria nelle vicinanze del focolare.

Investita così dalle fiamme è rimasta ferita, riportando solo e fortunatamente delle leggere ustioni a braccia, torace e gambe. La donna è stata soccorsa ed affidata al 118 che l’ha subito accompagnata al pronto soccorso.

Sul luogo sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale che hanno evitato che il rogo si propagasse al resto dell’abitazione, che ha subito comunque il danneggiamento di alcuni arredi e l’annerimento dei locali dovuti ovviamente al fumo. Sono in corso accertamenti per stabilire l’esatta causa che ha scatenato le fiamme.