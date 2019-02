Tutto pronto per Firmo in Maschera, culmine con la premiazione del 5 marzo

Manca poco alla quinta rassegna “Firmo in Maschera” prevista per i prossimi 3, 4 e 5 marzo. Si tratta di un evento che l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Gennarino Russo ripropone avvalendosi della collaborazione di giovani e di adulti.

“È un evento - afferma Russo - che vogliamo caratterizzi il nostro territorio, e la nostra comunità ci tiene in particolar modo visto che chiama tutti ad essere protagonisti e non spettatori. In tal senso – continua - l'amministrazione comunale ogni anno si prodiga affinché siano coinvolti adulti e bambini in un momento di aggregazione. La tre giorni – spiega - coinvolge i bimbi delle scuole e i genitori nella prima giornata con una sfilata in maschera dalle 15.30 e con una festa al Palavetro a seguire, giorno 4, invece, toccherà alla sfilata dell'Istituto Comprensivo, mentre martedì 5 i gruppi di adulti sfileranno per il paese con festa finale alla Villetta Comunale dove verranno assegnati alcuni premi”.

Ma non solo l'aspetto goliardico del carnevale viene curato, infatti il sindaco ci tiene a far sapere che il progetto “rientra nell'ambito di una più generale attività dell'assessorato al Turismo e Spettacolo che si chiama Firmo in Scena. Il tutto nel tentativo di storicizzare degli eventi per chiedere finanziamenti che possano sostenere le nostre attività quali le Vallje, le attività estive e il presepe vivente”.