Rugby. Cus perde contro il Bari, Coach Foco: “penalizzati dagli avversari”

I ragazzi del Bari vincono realizzando 5 mete contro le 2 (31-14) messe a segno dai cussini Falbo e Di Donato e realizzazione di Cozza C.

Il Coach Foco commenta a fine gara: “periodo particolare per tutti noi, troppo penalizzanti le numerose assenze, basti pensare al mediano di mischia, nonostante tutto si sono viste cose interessanti. Un primo tempo divertente che siamo riusciti a chiudere in vantaggio, un secondo tempo nel quale siamo calati troppo. Si sono viste in campo forze fresche, come il giovanissimo Andrea Falbo all'esordio e ottima prova di Mustafo da titolare”.

Uno dei giocatori più esperti, Veltri, commenta:”certo la partenza non è stata il top da parte nostra, ma vorrei ricordare che sono passate solo due delle dieci gare previste in questa fase dei play off dove ci scontriamo con le migliori squadre dei gironi meridionali, quindi abbiamo tutto il tempo per recuperare e mettere in campo tutta la voglia e l'entusiasmo che abbiamo per ottenere il nostro traguardo”.