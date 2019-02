Il Presidente della CCIAA di Cantazaro alla IICUAE di Dubai per Expo 2020

Il presidente della Camera di Commercio di Catanzaro, Daniele Rossi, ha incontrato questa mattina a Dubai il segretario generale della Camera di Industria e Commercio Italiana negli Emirati Arabi Uniti, Mauro Marzocchi. Tema centrale dell’incontro l’avvio di una collaborazione istituzionale tra la CCIAA di Catanzaro e la IICUAE finalizzata a creare nuovi canali commerciali in vista dell’Expo di Dubai 2020.

“Dopo l’importante esperienza dell’Expo di Milano nel 2015, l’esposizione universale di Dubai del 2020 sarà un crocevia determinante per il futuro dei mercati internazionali e per il rilancio dell’economia su scala mondiale – ha sottolineato Daniele Rossi – L’Italia è stato il primo paese del G7 a confermare la partecipazione alla manifestazione e dal Belpaese ci si aspetta molto in termini di contributo economico e soprattutto sociale e culturale. Per questo è necessario unire le forze e scendere in campo prima di tutti gli altri. La Camera di Commercio di Catanzaro e le imprese della nostra Provincia meritano un ruolo da protagonista a Expo 2020 e stamattina nell’incontro con il segretario Marzocchi ho gettato le basi per una più forte e concreta collaborazione”.

Al primo incontro di Dubai seguirà una visita istituzionale del segretario generale della IICUAE, Mauro Marzocchi, presso la Camera di Commercio del Capoluogo già programmata per il prossimo aprile. “Marzocchi sarà a Catanzaro per incontrare le imprese della nostra Provincia e per illustrare tutte le opportunità di Expo 2020 – ha spiegato Rossi – L’incontro servirà a chiarire quali settori hanno concrete possibilità di crescita e le modalità per diventare parte attiva nella complessa macchina dell’Expo emiratino”.

Al termine dell’incontro Daniele Rossi, accompagnato da una delegazione della Camera di commercio italiana negli EAU, ha visitato la Gulfood, fiera internazionale del settore agroalimentare tra le più importanti al mondo ospitata dal Dubai World Trade Center e giunta ormai alla sua 24.ma edizione.