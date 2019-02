Anziana cade in casa a Vibo: salvata grazie all’allarme lanciato dalla vicina

Un’anziana di Vibo Marina è stata salvata nel suo appartamento dai Vigli del Fuoco del distaccamento locale. La donna, che si trovava sola in casa, intorno alle 11 di stamani è caduta per cause accidentali.

A salvarla è stato l’udito della vicina di casa che è riuscita a percepire i lamenti della malcapitata ed ha allertato i soccorsi.

I pomprieri hanno scardinato la porta dell’abitazione ed hanno trovato la donna riversa sul pavimento, fortunatamente non in pericolo di vita.