Isola, “beccato” con marijuana e hashish. Arrestato 20enne

Un giovane di 20 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga. È successo a Isola Capo Rizzuto, dove i carabinieri della tenenza locale hanno eseguito una perquisizione personale e domiciliare trovandogli 31 grammi di marijuana, 24 di hashish, 730 euro in contanti e materiale per la pesatura ed il confezionamento, tutto sottoposto a sequestro.

Terminate le formalità di rito, il 20enne è stato trattenuto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che ha convalidato l’arresto, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia.