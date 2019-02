Taglio abusivo di alberi: in tre denunciati. Scattano multe per 31 mila euro

Tre persone sono state denunciate dai carabinieri forestali di Serra San Bruno per taglio abusivo di alberi. Durante un controllo in località Acone a Sorianello, i militari hanno “beccato” i tre, originari del posto e già noti alle Forze dell’Ordine, mentre stavano tagliando alcuni alberi, in particolare di leccio, robinia e castagno.

Dopo una prima verifica è emerso che avessero una autorizzazione al taglio di queste tipologie, ma i militari hanno anche scoperto che erano state interessate anche circa 40 piante di Pino, una specie questa non ricompresa nel “permesso”. Inoltre non erano state rilasciate delle cosiddette “portasemi”.

Per questo i tre sono stati sanzionati amministrativamente per una somma complessiva di circa 20 mila euro e, inoltre, soggetti, non essendo titolari o dipendenti di alcuna azienda boschiva, sanzionati anche per “lavoro nero” (per ben 11 mila euro di multa).

Infine è scattata una denuncia alla Procura della Repubblica per di furto in concorso di legname e per violazioni alle normative paesaggistiche ambientali, reato questo in relazione alle 40 piante di pino abbattute.