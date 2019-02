Cadavere di una donna ritrovato in un residence, indagano i carabinieri

Stanno indagando i carabinieri della compagnia di Scalea, diretti dal capitano Andrea Massari, sul ritrovamento del corpo senza vita di una donna avvenuto nel pomeriggio di oggi a Santa Maria del Cedro.

La vittima è una 40enne senegalese il cui cadavere è stato scoperto dopo l’allarme lanciato da alcuni vicini di casa. Il corpo era nell’abitazione in cui viveva la donna, nella zona marina del centro dell’alto Tirreno cosentino, e chi si trova in un residence estivo, il “Country Park”. Sono in fase di accertamento le cause del decesso.