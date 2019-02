Ambiente: incontro-dibattito promosso dal Club Lions a Rossano

Tanta partecipazione all’interessante incontro-dibattito, promosso dal Club Lions “Rossano-Sybaris” presso il Liceo Classico “San Nilo” che ha sede nell’incantevole centro storico bizantino, su un tema importante quale quello dell’ambiente in riferimento alla buona pianificazione e gestione del territorio.

In mattinata, dopo i saluti del Presidente dott. Domenico Pugliese e del Dirigente scolastico Antonio Franco Pistoia, si è dato vita agli interventi, grazie anche all’ausilio di alcune slide proiettate su un maxischermo, con la presenza di diversi relatori preparati ed esperti in materia. Gli interventi, per l’occasione, sono stati coordinati dal Prof. Daniele Garofalo.

Il dott. Roberto Sabatino (Agronomo) si è soffermato sulla pianificazione e gestione del territorio urbano ed extraurbano; il dott. Giuseppe Luzzi (Direttore del Parco Nazionale della Sila) che ha incentrato la sua relazione sul ruolo delle aree protette nella pianificazione e gestione del territorio; l’Architetto Rosanna Anele (Presidente del Laboratorio Urbano e Architettura) che si è soffermata sugli strumenti riguardanti la pianificazione del territorio; il dott. Giampiero Mastrillo (Geologo) che ha parlato della dinamica sotterranea dell’ambiente. Molto interessanti, tra l’altro, gli interventi di Lorenzo Cara (Presidente del Club Trekking Rossano) e di Luigi Arcovio (Archeologo).

Tante, poi, le domande degli alunni liceali indirizzate ai diversi relatori che hanno risposto, ben volentieri, ai loro quesiti. Dall’incontro-dibattito è emerso la volontà di mettere in atto una mirata campagna di sensibilizzazione, attraverso una serie di iniziative e coinvolgimento i tanti cittadini del territorio, finalizzata a salvaguardare, in tutti i modi e nel rispetto delle regole civili, l’ambiente che ci circonda.

Il Presidente del Club Lions “Rossano-Sybaris”, dott. Domenico Pugliese, ha voluto omaggiare i relatori e il Dirigente Pistoia con il gagliardetto dei Lions. Continua l’azione del Club Lions “Rossano-Sybaris” con incontri-dibattiti a tema, dopo aver promosso il convegno sul bullismo e il cyberbullismo, al fine di dare il proprio contributo ad un territorio che, dopo la fusione tra i comuni di Corigliano e Rossano, guarda ad un domani migliore.