Castrovillari: l’area del nuovo palazzo di giustizia si veste di verde

Natina Pratticò, Domenico Lo Polito

Il terreno che perimetra il nuovo palazzo di Giustizia di Castrovillari e si affaccia su Largo Costantino Mortati-costituzionalista- e su via Francesco Muraca, dove si erge l’ingresso principale, sarà rivestito con oltre cento piante (Catalpa, Forthitia, Ciliegio da fiore, Acero Montano, Koelreteria, Lillà, Orniello, Ibisco, Quercia Rossa, Ippocastano e ulteriori varietà provenienti da più vivai) fornite gratuitamente da Calabria Verde e grazie ad una sinergia Tribunale/Comune di Castrovillari.

La piantumazione delle essenze sarà effettuata- nella mattinata di martedì 19 febbraio, a partire dalle ore 10,30, con gli operai del Comune e la ditta Passarelli - alla presenza del Presidente del Tribunale, Natina Pratticò, del Presidente di Sezione, dottor Vincenzo Di Pede, che ha seguito personalmente l’intera fase, della dottoressa Isabella Coscia con altri avvocati, magistrati, funzionari, operatori del presidio di giustizia e quanti desidereranno parteciparvi.

Il Sindaco di Castrovillari, Domenico Lo Polito, che interverrà ed ha accompagnato la procedura per realizzare l’attività, ha invitato per il semplice evento pure una rappresentanza di scuole elementari e medie al fine di richiamare ruolo e valore di questi gesti legati, oltre che al miglior decoro e arredo dell’esistente, all’adeguata fruizione dei luoghi che si propongono, alla promozione del patrimonio arboreo-ambientale della città da custodire, conoscere e consolidare.

“Un’occasione- ha dichiarato il primo cittadino nell’annunciare l’iniziativa- che, nell’imprimere maggiore compiutezza alla residenzialità di un’area in espansione e di nuova delineazione, ripropone, contestualmente, alle giovani generazioni, il valore educativo dell’aspetto come rilancia, con le stesse modalità, la consueta festa dell’Albero ogni Primavera. Un significato che riguarda l’umana dimora, bisognosa sempre di un’attenta gestione per la qualità della vita dell’Uomo e lo sviluppo sostenibile del bene comune.”