Carabinieri. Il Maresciallo Belculfiné è il nuovo comandante di Cirò Superiore

Ivo Belculfiné

Il Maresciallo Capo Ivo Belculfiné, 41enne originario del casertano, è il nuovo Comandante della Stazione Carabinieri di Cirò Superiore.

Belculfinè ha ricoperto vari incarichi nell’Arma e, dopo aver frequentato la Scuola Allievi Marescialli e Brigadieri, ha prestato servizio prevalentemente nel crotonese, in particolare nelle Stazioni di Torre Melissa, Mesoraca e Savelli.

Ha in seguito prestato servizio presso il Nucleo Operativo e Radiomobile di Cirò Marina, per poi essere impiegato prima come addetto ed in seguito come Comandante della Stazione di Torretta di Crucoli.