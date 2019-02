Cgil e Flai Calabria: solidarietà per la vittima di San Ferdinando, lunedì una fiaccolata

“Ancora una morte a San Ferdinando. Una morte annunciata, quella del giovane venticinquenne Aldo Diallo, che non ha trovato scampo dalle fiamme divampate ieri notte nella baraccopoli, quel girone infernale in cui sono costretti a vivere in condizioni disumane centinaia di extracomunitari”.

Giunge dalla Cgil un messaggio di vicinanza nei confronti dell'ennesima vittima deceduta nell'incendio divampato nella notte nella tendopoli che insiste nella cittadina reggina (LEGGI).



“Siamo stati attaccati per mesi perché denunciavamo la violazione dei diritti umani e perché chiedevamo una sistemazione provvisoria ma sicura per metterli al riparo dalla morte. Ma siamo rimasti inascoltati. Però lo abbiamo detto a gran voce e lo ripetiamo: questa ennesima tragedia, la terza in un anno, pesa come un macigno sulla coscienza di tutti noi. E soprattutto, questa morte, come le altre, ha precise responsabilità, politiche e istituzionali” – tuona la nota.

“Come sempre,- spiega la nota - questa notte sul posto era presente la Flai-Cgil. Come Cgil Calabria non siamo più disposti ad attendere oltre soluzioni che tardano ad arrivare. Per questo motivo, annunciamo sin da ora che organizzeremo una manifestazione di protesta, per stare al fianco dei migranti e denunciare ancora una volta in che condizioni non degne di un paese civile sono costretti a vivere queste donne e questi uomini”.

“Lunedì pomeriggio, dunque, la Cgil e Flai nazionali, regionali e territoriali terranno una conferenza stampa a Gioia Tauro. Questo pomeriggio, nel frattempo, abbiamo organizzato una fiaccolata di solidarietà che si svolgerà alle 17, presso la tendopoli, a cui parteciperà anche il segretario nazionale della Flai-Cgil Giovanni Mininni”.