Settimana di controlli a Crotone. Tra i vari reati: alcool, droga e anche un Daspo

Settimana di controlli a Crotone con la Squadra Volanti che, a partire da domenica scorsa, ha deferito un 46 enne crotonese, G.F., per ricettazione; un 24 enne di Cariati, M.E., per porto di armi od oggetti atti ad offendere e un 20enne nato a Pavia, A.F., per guida sotto l’influenza dell’alcool.

Nella giornata di mercoledì scorso, 13 febbraio, personale della Divisione Anticrimine ha notificato a C.A., 52enne residente nel capoluogo e già pregiudicato, un provvedimento di Daspo di due anni per resistenza a pubblico ufficiale. I fatti risalgono all’incontro di calcio Crotone-Cosenza del 26 novembre 2018, valevole per il campionato di “Serie BKT”.

La Divisione Pasi nel giorno di San Valentino, col supporto del personale dell’Ufficio di Gabinetto, delle volanti e della Divisione Pasi e tecnici della Società “E-Distribuzione Spa”, ha effettuato dei controlli amministrativi in località “Trafinello”, deferendo per furto aggravato di energia elettrica due cittadini crotonesi, S.S. di 29 anni e il 48enne G.V.

Nella stessa giornata è stato segnalato al Prefetto un 22enne crotonese come assuntore di stupefacenti, ritrovato con alcuni grammi di hashish.

Nel pomeriggio del 15 febbraio, ancora la Divisione Pasi - Squadra di Polizia Amministrativa, ed il Reparto Prevenzione Crimine di Cosenza, hanno effettuato dei controlli amministrativi nel capoluogo nel corso dei quali un’attività commerciale di alimenti e bevande e bar, è stata multata per occupazione abusiva del suolo pubblico a mezzo di tavoli, sedie ed una recinzione in legno.

Nel corso della verifica, inoltre, è stata riscontrata la mancata attuazione del manuale di autocontrollo Haccp, per cui è stato avvisato il servizio Sian dell’Asp di Crotone.

Il bilancio complessivo dell’attività settimanale, alla fine, è il seguente: 5 le persone deferite; una segnalata all’Autorità Amministrativa; 17 quelle sottoposte a misure di sicurezza; 488, di cui 5 extracomunitarie, che sono state identificate.

In strada controllati in tutto 280 veicoli anche col sistema Mercurio; 19 le sanzioni per violazioni al Codice della Strada; due i fermi amministrativi e nove perquisizioni.

Tre le persone accompagnate in Questura per identificazione e quattro i controlli amministrativi presso esercizi pubblici, con una sanzione.