Crotone e quell’albero abbattuto dal vento che nessuno pare vedere

L’ondata di maltempo ma soprattutto il forte vento è stato imponente negli ultimi giorni nella città di Crotone (LEGGI): ha divelto cartelli stradali e soprattutto abbattuto alberi, come quello segnalatoci da un cittadino e ritratto nella foto.

Da lunedì scorso la palma giace al suolo dando bella vista di sé a quanti, tanti, passino a piedi da via Panella, angolo della centralissima via XXV Aprile.

Strada frequentatissima soprattutto nelle ore mattutine, quando in molti si recano nel vicinissimo mercato rionale.

Davanti agli occhi di tutti, dunque, in pieno centro e, in particolare, così come ci ha segnalato sarcasticamente il nostro lettore, accasciato proprio difronte all’uscio della segreteria provinciale del Pd, che pare non essersi affatto accorta nemmeno essa, o quantomeno i sui avventori, dell’inquietante e pericolosa presenza.

Pericolosa soprattutto per donne ed anziani costretti loro malgrado a dover invadere la carreggiata (il marciapiede è difatti occupato dallo stesso albero) per proseguire nel loro percorso cittadino.